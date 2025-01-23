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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruanda-Kongo İhtilafına Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın çözümünde destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruanda-Kongo İhtilafına Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunun çözümünde, her iki tarafın da istek göstermesi durumunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

İhtilafın Çözümüne Destek

Erdoğan'ın bu ifadesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin aktif rolü açısından dikkate değer bir duruş sergilemekte. Cumhurbaşkanı, her iki tarafın barışçıl bir çözüm için birlikte hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.

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