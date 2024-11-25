Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Zorbalığa 'Eyvallah' Etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, zorbalığa ve terör eylemlerine karşı net bir duruş sergiledi. Erdoğan, "Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine hiçbir surette 'eyvallah' etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Gazi Meclis'e Sahip Çıkılmalı

Erdoğan, Meclis'in, Türkiye'nin en önemli demokratik kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, bu kurumun saygınlığını korumak gerektiğinin altını çizdi. Hükümetin, her türlü terör eylemi ve hukuk dışı durumlarla mücadele edeceğini belirtti.

Toplumun Güvenliği İçin Kararlılık

Konuşmasında, toplumun güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için her daim hazır olduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.