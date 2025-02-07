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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler: 'Siyaset ile Polemiği Aynı Zannediyorlar!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçilerle ilgili sert açıklamalarda bulundu, 'Her tırtıldan kelebek olmaz' dedi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler: 'Siyaset ile Polemiği Aynı Zannediyorlar!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçilere yönelik ağır eleştirilerde bulundu. "Bunlar siyaset yapmakla polemik yapmayı aynı şey zannediyorlar" diyen Erdoğan, bazı siyasilerin davranışlarını hedef aldı.

Bunların Koza Sorunu Var

Erdoğan, konuşmasında dikkat çekici bir benzetme yaparak, "Her tırtıldan, kelebek olmaz. Bunların kozasından da ülkeye hizmet eden siyasetçi çıkmıyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanının bu sözleri, muhalefet üzerinde büyük bir etkide bulunması bekleniyor. Siyasi tartışmaların kızıştığı bu dönemde Erdoğan'ın eleştirileri dikkat çekici bir politika mesajı olarak yorumlandı.

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