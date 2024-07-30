Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in insanlık üzerindeki etkileri hakkında önemli ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Hukuk tanımaz İsrail devleti, sadece Filistin ve Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

İnsanlık İçin Tehdit

Bu açıklamalar, İsrail'in uluslararası alanda tartışmalı eylemlerine yönelik büyüyen endişeleri dile getiriyor. Erdoğan, dünya ülkelerini bu konudaki duyarlılığa davet etti.