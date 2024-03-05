Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Valiliği'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleşen Sivas mitinginin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile bir araya gelen Erdoğan, şehirdeki önemli çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

