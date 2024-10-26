Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist İsrail Hükümeti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı güçlerin Siyonist İsrail hükümetini şımarttığını vurgulayarak, bu durumun bölgesel çatışmaları artırabileceğine dikkat çekti. Erdoğan, bölgedeki huzursuzlukların sorumlusunun böyle bir destekle büyüyen güçler olduğunu belirtti.

Çatışmaların Nemalandığı Ortam

Erdoğan, açıklamasında Batılı güçlerin Siyonist İsrail'e verdikleri desteğin ciddi sonuçlar doğurduğunu kaydetti ve bu durumu eleştirerek, barışın sağlanması için gerekli adımların atılmasını savundu.