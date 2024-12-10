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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Terörsüz Bir Gelecek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü için çalışacaklarını belirtti ve terörle mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Terörsüz Bir Gelecek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede yeni sürecin Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye’nin terörden arındırılmış Suriye hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Bu süreç, bölgedeki istikrarın sağlanması için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları, Türkiye'nin Suriye politikasına dair net bir mesaj verirken, uluslararası toplumda da dikkat çekici bir etki yaratma potansiyeli taşıyor.

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