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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajları: Umut Dolu Bir Gelecek İçin Adımlar Atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceği hakkında önemli mesajlar vererek, Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajları: Umut Dolu Bir Gelecek İçin Adımlar Atıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye'ye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır." dedi.

AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Erdoğan, tarihi gelişmelerin yaşandığı bir dönemde olduklarını vurguladı. Suriye halkının yıllarca süren baskı ve zulüm karşısında direndiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, bu direnişin zaferle sonuçlandığını belirtti.

"Suriye halkı yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak, özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı, elhamdülillah, zaferle taçlandırmıştır." diyen Erdoğan, Suriye’nin geleceği için umut dolu bir kapı açıldığını vurguladı.

Suriye'nin geleceği için birlik ve dayanışma

Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin güçlendirilmesi için terör örgütlerinin etkisinin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. "Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz," diyen Erdoğan, Türkiye’nin Suriye halkının yanında olacağını vurguladı.

"Suriye, tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte inşa edilecek huzurlu, güçlü, müreffeh Suriye’ye giden yolu, bir fener gibi aydınlatmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye halkına destek taahhüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan gelişmelerden dolayı büyük fedakarlıklarda bulunduğunu belirterek, "Suriye topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz," dedi. Erdoğan, Suriye halkının geri dönüş süreçlerine destek vereceklerini ifade etti.

Erdoğan, "Suriye'ye her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz," diyerek, Türkiye’nin Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için çaba göstereceğini vurguladı. Ayrıca, bu süreçte karşılaştıkları nefret söylemlerine karşı milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini önemsediğini söyledi.

Son olarak, Erdoğan, herkes için güvenli, barış içinde bir yaşam talep ettiklerini, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi. "Rabb'imden dileğim, Filistinli kardeşlerimizin de en kısa sürede güvenlik ve huzura kavuşmalarıdır," şeklinde konuştu.

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