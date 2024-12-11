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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Meselesine Dair Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve ortaklarının girişimlerine karşın Suriye'deki gönüllü geri dönüşlerin devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Meselesine Dair Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Konusunda Kararlı Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Türk hükümetinin yürüttüğü gönüllü geri dönüş projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Suriye'ye) CHP ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz, gönüllü geri dönüşleri de inşallah vakarla yürüteceğiz" şeklinde konuşarak, muhalefetin girişimlerine aldırış etmeyeceklerini vurguladı.

Gönüllü Geri Dönüşler Devam Edecek

Erdoğan, Türk devletinin Suriye'deki Türk vatandaşlarını geri döndürmek için kararlı bir tutum sergileceğini belirtirken, bu süreçteki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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