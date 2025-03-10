Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Uyarısı: Kadastro Mühendisliğine İzin Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de kadastro mühendisliğine izin vermeyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Uyarısı: Kadastro Mühendisliğine İzin Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz toprakları üzerinde yapılan operasyonlara karşı gösterilen kararlılığı Suriye için de yineledi. Erdoğan, "Ülkemiz toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına nasıl izin vermediysek, Suriye'de de kadastro mühendisliğine asla rıza göstermeyeceğiz" dedi.

Suriye'deki Gelişmeler Üzerine Değerlendirme

Bu açıklama, Suriye’deki gelişmelerin ve ulusal güvenliğin korunmasının önemini vurguluyor. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne dair endişelerini ve bu konuda alacakları kararlılığı bir kez daha dile getirmiş oldu.

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