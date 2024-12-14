Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Kardeşlere Umut Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelilere Umut Dolu Bir Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki durumu değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Halep, Humus ve Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzlerinin güldüğünü ifade etti.

Yıllar süren çatışmaların ardından 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimizin geleceklerine umutla baktıklarını belirten Erdoğan, bu durumun kendilerini son derece sevindirdiğini dile getirdi. Türkiye, Suriye'deki barışın tesis edilmesi için elinden gelen tüm çabayı göstermeye devam ediyor.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriyeli kardeşlerimiz, yeniden yaşamak istedikleri bir geleceğe adım atmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Biz de bu süreçte yanlarında olmayı sürdüreceğiz."