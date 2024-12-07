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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Sığınmacılar Hakkında Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili tarihi mesaj verdi ve Türkiye'nin insanlık sınavını başarıyla geçtiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Sığınmacılar Hakkında Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Sığınmacılar Üzerine Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı değerlendirmede, bu süreçte Türkiye'nin sergilediği insanlık duruşunu vurguladı. Erdoğan, "(Suriyeli sığınmacılar) Tarih, tüm aksi propagandalara rağmen Türkiye'nin bu insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacaktır" sözleriyle dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin sığınmacılar konusunda izlediği politikaların önemine değinerek, bu durumun yalnızca ülke için değil, tüm insani değerler için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Sığınmacıların entegrasyonu ve onlara sunulan desteklerin önemini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki liderliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

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