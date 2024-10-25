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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Açıklaması

Erdoğan, Suriye ve Irak'taki saldırılara karşı amansız bir mücadele verildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaşanan terör saldırılarına karşı hava kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) etkili şekilde karşılık verdiğini vurguladı.

Saldırıya Verilen Yanıt

Erdoğan, "Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir," dedi. Bu sözler, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

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