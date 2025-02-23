Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu: 'Birlikte Güçleneceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de terörle mücadelede ulusal birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. "Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek, tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız," diyen Erdoğan, terörün tarihin karanlık sayfalarına gömüleceğini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasında bütün halkların dayanışma içerisinde olması gerektiğine dikkat çekti. Bu birlikteliğin sağlanmasıyla birlikte terörün Türkiye'nin huzurunu tehdit eden bir unsur olmaktan çıkacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, güçlü bir toplum oluşturmanın ise herkesin ortak hedefi olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla ilerleyeceklerini sözlerine ekledi. Erdoğan'ın bu açıklamaları, ulusal birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.