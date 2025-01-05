Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin geleceği için önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız" şeklinde vurguladı. Bu açıklamalar, güçlü bir birlik ve beraberlik çağrısını içeriyor.

Erdoğan, konuşmalarında, Türkiye'nin istikrarı için mücadeleye devam edileceğini ve her türlü tehdit ile kararlı bir şekilde yüzleşileceğini belirtti.