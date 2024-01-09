Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Torun Sevinci: Erdoğan 9. kez dede oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan dokuzuncu defa torun sevinci yaşadı. Erdoğan'ın Sümeyye Bayraktar il e Selçuk Bayraktar çiftinden yeni bir torunu oldu. Erdoğan, aileye yeni katılan üyeye ismini hastane ziyareti esnasında kulağına okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha dede oldu. Sümeyye Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın çocukları dünyaya geldi. 9. kez torun sevgisini tadan Erdoğan çifti ve bebeği hastane de ziyarete eşi Emine Erdoğan ile birlikte gitti. Kızı ve torunun sağlıklarının iyi olduğunun bilgisini alan Erdoğan ailenin en yeni üyesine adını kendisi okudu.
Asım Özdemir ismini verdikleri bebeklerini kucağına alan Bayraktar çiftini ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan birlikte gitti.
Erdoğan'ın 9. torunu olarak dünyaya gelen Asım Özdemir'in yanı sıra Esra ve Berat Albayrak'tan 4, Bilal ve Reyyan Erdoğan'dan ise 3 torunu var.