Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Torun Sevinci: Erdoğan 9. kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha dede oldu. Sümeyye Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın çocukları dünyaya geldi. 9. kez torun sevgisini tadan Erdoğan çifti ve bebeği hastane de ziyarete eşi Emine Erdoğan ile birlikte gitti. Kızı ve torunun sağlıklarının iyi olduğunun bilgisini alan Erdoğan ailenin en yeni üyesine adını kendisi okudu.

Asım Özdemir ismini verdikleri bebeklerini kucağına alan Bayraktar çiftini ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan birlikte gitti.

Erdoğan'ın 9. torunu olarak dünyaya gelen Asım Özdemir'in yanı sıra Esra ve Berat Albayrak'tan 4, Bilal ve Reyyan Erdoğan'dan ise 3 torunu var.