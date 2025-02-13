Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Gazze Planını Sert Bir Dille Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da Narasi TV'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını eleştirerek, "Trump'ın özellikle Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapmasını ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Endonezya Karşılamasından Etkilendi

Erdoğan, Endonezya'daki etkinlikte kendisini karşılayan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve halkı hakkında, "Hiçbir ülkede görmediğim bir karşılama töreniydi." diyerek, gençlerin heyecanının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

İki Ülke Arasındaki Ticari Hacim Artacak

Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin 400 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu ilişkileri çok daha güçlendirme yolundayız," diyerek, iki ülke arasında 3 milyar dolardan başlayarak, ticaret hacmini 5 ve 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gazze'nin Filistinlilerin Elinden Alınamayacağına Dikkat Çekti

Trump'ın Gazze'yi devralma açıklaması üzerine Erdoğan, "Gazze'yi hiç kimse Filistinlilerin elinden alamaz." diyerek, bu tür girişimlerin dünya barışı için ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rolü

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu meseleye dair tavrını açıkça ortaya koyacağını belirterek, "Böyle bir teklifin kabul görmesi, kesinlikle bizim açımızdan mümkün değildir," dedi. Türkiye'nin, Endonezya, Pakistan ve Malezya ile birlikte dünya barışına destek vermeye devam edeceğini de ekledi.

İsrail'in Yargıdan Kaçışı

Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "gangster" olarak nitelendirerek, "Netanyahu hem kendi ülkesindeki yargıdan hem de uluslararası mahkemelerden kaçmaktadır," şeklinde konuştu. UCM'nin Netanyahu'nun tutuklanmasına dair kararını desteklediklerini ve bu kararın uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin dünya barışına zarar verdiğini vurgulayarak, "Demokrasinin en geniş anlamda yaşadığı Amerika, maalesef terörist İsrail'in yanında yer almıştır," dedi.