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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turizm Sektörüne Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörüne güvenlik yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turizm Sektörüne Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörünün güvenlik konusundaki sorumluluklarını hatırlatarak, sektörün "tamahkarlıkla mücadelede vücudunu taşın altına koyması gerektiğini" söyledi.

Erdoğan, her yıl daha fazla turist ağırlamanın, güvenlik yatırımlarını azaltmayı haklı çıkaramayacağını belirtti. Bu durumun ülkenin turizm imajını ve misafirperverliğini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

"Turizm sektörü, büyüme hedeflerine ulaşmak için sağlam bir altyapıya ve güvenliğe yatırım yapmak zorundadır. Aksi halde, ülkemizin turizm potansiyeli tehlikeye girebilir," diyen Erdoğan, bu konunun tüm paydaşlar tarafından dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı.

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