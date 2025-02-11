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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Malezya İlişkilerine Güçlü Destek: Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararı aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-Malezya İlişkilerine Güçlü Destek: Ticaret Hacmi 10 Milyar Dolar Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması konusunda önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi ve ticaret yönünde atılacak adımların hızlanacağı anlamına geliyor. Türkiye ve Malezya'nın stratejik ekonomik işbirliğini pekiştirmek için atacağı bu adım, karşılıklı faydayı artırmayı hedefliyor.

Erdoğan ayrıca, bu gelişmenin sadece ekonomik değil, siyasi ve kültürel alanlarda da işbirliğini güçlendireceğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişten gelen dostluk ve işbirliği çerçevesinde daha da derinleşmesi bekleniyor.

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