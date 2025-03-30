Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler ve ayrıca bölgesel ile küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşme sırasında iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramını kutlayarak iyi dileklerde bulundu.