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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler ve ayrıca bölgesel ile küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşme sırasında iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramını kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

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