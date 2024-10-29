Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ Saldırısına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ aleyhine gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sert açıklamalar yaptı. Erdoğan, bu tür kalleş ve hain eylemlerin bölücü örgütün son çırpınışları olduğunu belirtti.

Teröre Asla Yer Yok

Erdoğan, konuşmasında; "Bölgemizin ve ülkemizin geleceğinde teröre ve şiddete asla yer yoktur" ifadelerini kullanarak, terörle mücadele kararlılıklarını yineledi. Bu açıklamalar, hükümetin terörle mücadeledeki duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.