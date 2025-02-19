Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Açıklamalarına Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD yönetiminin açıklamalarına yanıt verdi ve muhalefet figürlerini umursamadıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Açıklamalarına Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD yönetiminin son dönemdeki açıklamalarına yanıt verdi. Erdoğan, yapılan açıklamaların ardından muhalefet figürlerini değerlendirirken, "emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz" ifadesini kullandı.

Muhalefete Mesaj

Erdoğan, konuşmasında, muhalefetin söz konusu açıklamalar karşısındaki tutumunun hiçbir önem taşımadığını belirtti. Bu çerçevede, TÜSİAD gibi kuruluşların etkisinin altını çizen Erdoğan, hükümetin kendi politikaları doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

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