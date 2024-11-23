Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UCM Kararına Destek: 'Uluslararası Güvene Katkı Sağlıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınan karar hakkında yaptığı açıklamada, "Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını, insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz" dedi.

Erdoğan, ülkelerin bu kararı dikkate almasının, uluslararası ilişkilerdeki güven ortamını sağlamlaştıracağını belirtti. Bu bağlamda, UCM'nin kararlarının uluslararası hukuk ve barış için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.