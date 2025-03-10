Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ülke Düşmanlarına Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzun yıllardır karşılaştığı zorluklarla mücadele ederken, yeni fay hatları oluşturmanın ülke düşmanları dışında kimseye yarar sağlamayacağını belirtti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye 40 yıldır başına bela olan bir musibetten kurtulmaya çalışırken, yeni fay hatları oluşturmanın gereksiz bir çatışma ortamı yaratmaktan başka bir işe yaramayacağını" ifade etti.

Bu söylemler, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekerken, ulusal birliğin ve beraberliğin önemine de vurgu yapıyor.