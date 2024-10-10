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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı ateşkes ve insani yardımlar için uluslararası birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Uluslararası Toplum İçin Önemli Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası topluma önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve İsrail üzerinde etkili bir baskı kurulması için toplumsal dayanışmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Elimizden Gelen Çabayı Gösterelim

Erdoğan, bu süreçte her bireyin, her ülkenin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek,

"Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor"

şeklinde konuştu. Bu sözler, uluslararası işbirliğinin ve dayanışmanın önemine dikkat çekiyor.

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