Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vesayet Açıklaması: 'Geride Kaldı!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada vesayet odaklarını hedef alarak, "Vesayet odakları adına konuşan tetikçi kalemlerin, millete ve sivil siyasete ayar verdiği günler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır"

Vesayet ve Sivil İrade Teması

Erdoğan, açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin siyasi geçmişinde yaşanan vesayet dönemlerine gönderme yaptı. Bu konuda güçlü bir duruş sergilediği ve halkın iradesinin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanının bu açıklamaları, Türkiye'de demokratik süreçlerin korunması gerektiği mesajı taşımaktadır.