Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı sosyal medya platformlarına eleştiri yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin eğitimi ve ahlaki değerlere vurgu yaparak, yabancı sosyal medya platformlarının ahlaki erozyona neden olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı sosyal medya platformlarına eleştiri yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, yabancı sosyal medya platformlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Bir milletin varlığı yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır" diyerek, sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon yaşandığını ifade etti.

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Aziz Sancar'a 50. Yıl Özel Ödülü

Törende, Aziz Sancar'a İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılına özel bir ödül takdim edildi. Erdoğan, Sancar'a şükranlarını ileterek ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim insanlarına vurgu yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 50. Yıl Dönümü Kutlandı

Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı'nın yurtları, bursları, eğitim merkezleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile imam hatip okullarının kuruluşuna yaptığı katkılara vurgu yaparak kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı.

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Fikir Kuraklığına Dikkat Çekildi

Cumhurbaşkanı, ülkede fikir kuraklığı yaşandığına dikkat çekerek, bilim insanlarının sürekli kendini geliştirmesinin önemini vurguladı. Türkiye'nin bu konuda kurak bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, fikir üretme konusunda daha etkili olunması gerektiğini ifade etti.

Sosyal Medya Platformlarına Karşı Tedbir Çağrısı

Erdoğan, ailede güzel insan yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, yabancı sosyal medya platformlarının kullanımının ahlaki erozyona yol açtığını belirtti. Bu platformlar aracılığıyla milli değerlerin tahrip edildiğini ifade eden Erdoğan, bu konuda müesseselere ve toplumun ilgili kesimlerine önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

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Katliamlara Karşı Mücadele Sözü

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı da açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu zalimliğin önüne geçileceği günlerin yakın olduğuna inandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin güçlenmesiyle birlikte dost ve kardeş ülkelerin özgüvenlerinin arttığını belirten Erdoğan, ülkenin geleceğine güvenle bakabilmesi için ekonomik, askeri ve siyasi güçlenmenin önemine vurgu yaptı.

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