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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Açıklaması: Siyasetçilere Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın sonrası siyasetçilere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Açıklaması: Siyasetçilere Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına Dair Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'da meydana gelen yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "(Kartalkaya'daki yangın) Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Politik Hedeflere Araç Olması Eleştirildi

Yerli ve yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının yarattığı acının istismar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bu tür olayların insanların duyarlılıklarını daha çok artırması gerektiğini vurguladı. Yangına müdahale konusunda gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Erdoğan, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu yineledi.

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