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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Tedbirleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın tedbirlerini ihmal edenlere hesap sorulacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Tedbirleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınlarla ilgili alınacak tedbirler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir gecelik hasılatını 'masraf olur' diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere, ihmali olan kim varsa tek tek hesap sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Yangın Güvenliğinin Önemi

Yangınlarla mücadelede hassasiyetin artırılması gerektiğini belirten Erdoğan, maliyet kaygıları nedeniyle tedbirlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Yangınların önlenmesi ve etkili bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için gerekli yatırımların yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, özellikle son dönemlerde artan orman yangınları karşısında kamuoyunda dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi. Yangın güvenliği konusunda sorumluluk taşıyanların, fason uygulamalar ve maliyet değerlendirmeleri yerine daha sürdürülebilir çözümler üretmesi gerektiği vurgulandı.

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