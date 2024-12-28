Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yapay Zeka vurgusu: 'Ülkemizde yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ödül Töreni'nde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde konuştu. Yapay zeka ve insansız sistemler konusunun Türkiye’de henüz yeterince kavranmadığını belirten Erdoğan, devletin bu alandaki çalışmaları için TEKNOKENT'ler, TEKNOFEST'ler ve AR-GE yatırımlarını örnek gösterdi.

TEKNOSAB'ın Önemi

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, BTSO'nun 135 yıllık geçmişine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 57 bin üye şirketi ile Bursa'nın Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Ödül töreninin yanı sıra TEKNOSAB (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi) bünyesinde üretime başlayan 15 firmanın açılışını da gerçekleştirerek, bu girişimlerin Türkiye'nin kalkınmasına ve büyümesine olan katkılarını takdir etti.

Yüksek Teknoloji Yatırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 25 milyar lira yatırım yapılan TEKNOSAB’ın, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretime geçişinin simgelerinden biri olacağına dikkat çekti. Aynı zamanda, kısa süre önce tanıtılan HIT-30 programı ile Türkiye’ye kazandırılan 7 milyar dolarlık yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek İçin Acil Eylem

Yapay zeka teknolojisi ve insansız sistemlerle ilgili gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, bu alandaki ilerlemenin kritik önem taşıdığını dile getirdi. Dünya genelinde bu tür teknolojilerin gelişiminin hızla ilerlediğini ve Türkiye'nin bu süreci yakalaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ülke genelindeki sanayi ve ticaret odalarının bu süreçte aktif rol aldığını belirtti.

Eleştiriler ve Vizyon Eksikliği

Erdoğan, muhalefetin teknolojik vizyon ve ilgisizliğine de değinerek, karşıt görüşlerin durumu anlamakta yetersiz kaldıklarını vurguladı. Gelecek hedefleri doğrultusunda hükümetin yanı sıra sanayi ve akademideki yüksek bilinç düzeyinin önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOSAB bünyesinde atılan adımların Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini ve Bursa'nın teknoloji alanında diğer illere örnek olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.