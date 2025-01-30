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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Süreçlerine Müdahale Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı süreçlerine müdahale eden çevreleri eleştirerek eski Türkiye hayaline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Süreçlerine Müdahale Eleştirisi

Yargı Süreçlerine Müdahale Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı süreçlerine müdahalelerde bulunan bazı çevreler hakkında sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu çevrelerin eski Türkiye hayalini canlandırmaya çalıştığını ve eski Türkiye'nin sağladığı imtiyazları koruma çabasına girdiğini belirtti.

Eski Türkiye'ye Dönüş Tehlikesi

Erdoğan, bu tür müdahalelerin toplumsal barışa zarar verdiğini vurgulayarak, "Malum çevreler, ülkemizin ilerlemesine gölge düşürmek için çaba sarf ediyor. Ancak biz bu girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Yargının bağımsızlığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı, bu süreçte hukukun üstünlük ilkesinin esas alınması gerektiğini dile getirdi.

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