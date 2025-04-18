Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeditepe Bienali Açıklaması: 263 Sanatçı, 215 Eser

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeditepe Bienali'nin bu yılki etkinliğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Erdoğan, "Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 farklı ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak." şeklinde ifade etti.

Bu yılki bienalin, sanatseverler için büyük bir fırsat sunacağını ve uluslararası sanat camiasını bir araya getireceğini belirten Erdoğan, sanata ve sanatçıya verilen önemin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali açılış törenine katıldı. Programda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda) ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağ 2) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali açılış törenine katıldı. Programda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda) ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sağ 2) da yer aldı.