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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları, enerji keşifleri ve aile yapısını güçlendirme politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere yeni anayasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz." dedi.

Yeni Anayasa Çalışmalarının Detayları

Erdoğan, yeni anayasa için hukukçulardan oluşan bir ekip oluşturduklarını belirterek, bu ekibin titiz bir çalışma yaparak uzun soluklu bir anayasa taslağı hazırlayacağını açıkladı. "Bu bizim milletimize verdiğimiz bir söz, bundan geri adım yok," diyen Erdoğan, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir metin arayışında olduklarının altını çizdi.

CHP'nin Olumsuz Tutumu

Gazetecilerin CHP'nin tutumuna yönelik sorularını yanıtlayan Erdoğan, "CHP'nin 'istemezük' yaklaşımı, bu işte kendini gösterdi" dedi ve partisinin projelerini hayata geçirme kararlılığını vurguladı.

Enerji Keşifleri ve Hedefler

Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında elde ettiği başarıları da kaydederek, "Enerji alanında elde ettiğimiz her başarı, stratejik bir kazanım," şeklinde konuştu. "Türkiye artık yalnızca enerji ithal eden bir ülke değil, enerji keşfeden bir ülke konumuna geldi," ifadelerini kullandı.

Aile Yapısına Yönelik Politikalar

Erdoğan, aile kurumuna yönelik "gizli-açık saldırıların farkındayız," diyerek, güçlü aile yapıları için çeşitli tedbirler alacaklarını açıkladı. "Aileyi güçlendirmek, korumak ve yüceltmek zorundayız," vurgusunu yaptı.

Geleceğe Yönelik Müjdeler

Cumhurbaşkanı, enerji alanında yeni müjdelerin yakın zamanda halka açıklanacağı mesajını verirken, "Ekonomik ve sosyal destek projelerimizi artırarak devam ettireceğiz," dedi. Ayrıca, "Mutlu evliliklerin yolunu açacak, sağlıklı nüfus artışını sağlamak için teşvikleri artıracağız," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği Azerbaycan'ın Laçın şehrindeki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Uçakta, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (ayakta sol 2) de yer aldı.

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