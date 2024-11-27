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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yolsuzluk Uyarısı: 'Buz Dağının Görünen Kısmı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konserler üzerinden yolsuzlukların sadece bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yolsuzluk Uyarısı: 'Buz Dağının Görünen Kısmı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konserler üzerinden ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının sadece buz dağının görünen kısmı olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, Erdoğan, suyun altında çok daha büyük hırsızlıklar ve usulsüzlükler olduğunu belirtti.

Buz Dağı Metaforu

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar, toplumda bilgi kirliliğine yol açmakta. Ancak bu durum, asıl sorunların ve yolsuzlukların üzerini kapatmamalı. Gerçek yüzleşme, derinlemesine bir hesaplaşmayla mümkün olacaktır" dedi.

Kamuoyuna Duyuru

Ülke genelinde büyük bir kamuoyuna seslenen Erdoğan, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve yolsuzlukların üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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