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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar

Erdoğan, gençlerimizi korumalı ve eğitime milli değerlerle yön vermeliyiz dedi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlılığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Gelişimi İçin Önemli Vurgular

Konuşmasında üniversitelerin sadece akademik başarı için değil, aynı zamanda gençlerin karakter gelişiminde de kritik bir rol oynadığını dile getiren Erdoğan, "Eğitim, ancak milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır. Tarihini bilen, kendini bilen, özgüvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde, yarınlarımıza güvenle bakabiliriz" dedi.

Son Dönemde Yaşanan Trajik Olaylar

Erdoğan, özellikle son günlerde yaşanan trajik olaylara dikkat çekerek, Eskişehir ve İstanbul'da yaşanan saldırılar ile genç kızların cinayetlerini hatırlatarak, bu durumların toplum üzerindeki etkisini vurguladı.

Modern Popüler Kültüre Dikkat

"Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz" diyen Erdoğan, dijital platformlar, televizyon dizileri ve sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Üniversitelerin Rolü ve Sorumluluğu

Erdoğan, üniversitelerin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle gençlerin milli kimlik inşasına katkıda bulunmasını ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. "Önümüzdeki dönemi, sorunların üzerine daha kararlı gittiğimiz, gereken adımları atıp netice aldığımız bir döneme tahvil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri

Törenin devamında YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanına önemli bir roket modelini takdim ederken, engelli öğrenci Mertcan Altun da yapay zekayla oluşturduğu bir eseri Erdoğan’a sundu. Ayrıca, YÖK Üstün Başarı Ödülleri sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek, hocalar ve öğrencilere başarılar temennisinde bulundu.

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