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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Töreninde Önemli Açıklamalar

Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Yılı Açılış Töreni'nde eğitimdeki gelişmeleri ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Töreninde Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yükseköğretim Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tören, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilirken, Erdoğan, uluslararası öğrenci sayısındaki artışa da dikkat çekti.

Gazze Soykırımı Üzerine Eleştiriler

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Gazze soykırımı, siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir." sözleriyle Batılı yönetimlerin tutumunu eleştirdi.

Uluslararası Öğrenci Sayısındaki Artış

2002 yılında 16 bin olan uluslararası öğrenci sayısının bu yıl 340 bini geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Misafir öğrencilerin Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 3 milyar doları bulmaktadır" dedi. Ayrıca, üniversitelerin yabancı öğrenci sayılarını artırmak için çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek Öğrenim Yurtları ve Destekler

Erdoğan, yüksek öğrenim yurtlarının kapasitelerinin 993 bine çıkmasının yanı sıra, "Başvuran her 100 öğrenciden 96'sına yurtlarımızda barınma imkanı sağladık" dedi. Öğrencilere burs veya kredi imkanı sunarak destek sağladıklarını da ekledi.

Geçmişten Ders Alınmalı

Erdoğan, "Türkiye, geçmişte üniversitelerimizi vesayet odaklarına kaptırmıştı" diyerek karanlık günlerin geride kaldığını, huzur ortamının korunmasının üniversiteler için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kullanıcıların Terör Örgütlerine Karşı Uyanık Olması

Cumhurbaşkanı, üniversite öğrencilerinin özgürlük ortamını geliştirirken, terör örgütlerinin ve marjinal yapıların bu durumu istismar edememesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sonuç ve Dikkat Çekilen Noktalar

Erdoğan, yurt dışındaki eğitim fırsatlarının artırılması, desteklerin güçlendirilmesi ve geçmişe dönük olumsuz durumların tekrarlanmaması gerektiğine işaret etti.

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