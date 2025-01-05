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Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ Terörünü Bozguna Uğrattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın bölgesel planların aracı olarak yeniden devreye sokulmaya çalışıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ Terörünü Bozguna Uğrattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde tekrar gündeme gelen DEAŞ terör örgütü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bölgesel planların aparatı olarak kullanılmak istenen bu terör örgütüne karşı yapılan mücadeleye vurgu yaptı.

DEAŞ Terörüne Karşı Mücadele

Erdoğan, "Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı, terörle mücadelenin Türkiye'nin ulusal güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu ve bu konuda uluslararası işbirliğinin de gerekliliğini vurguladı.

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