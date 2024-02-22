Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'den seslendi: Hedeflerimize ulaşacak, rahat bir nefes alacağız

Denizli’ye 9 ay aradan sonra Mahalli İdareler Genel Seçimi için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı’ndaki vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, seçim ve gündemle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Muhalefete sert eleştiriler yönelten Erdoğan, "Muhalefetin komik durumuna şahit oluyorsunuz değil mi? Kendi aralarında kanlı bıçaklılar. Horoz dövüşünde bile bir usul vardır ama muhalefetin çatışmasında bunu da bulamıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’de coşkulu bir kalabalığa seslendi. Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde yüzde 50 oy hedefi koydu ve muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattı ve Denizli’yi destek vermeye çağırdı. Erdoğan'ı konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

MUHALEFETE HOROZ DÖVÜŞÜ GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, muhalefetin horoz dövüşünden farksız olduğunu ve ülkeyi yönetme iddiasından uzaklaştığını söyledi. Erdoğan, bunların tek derdinin kendi çıkarları ve siyasi kariyerleri olduğunu vurguladı.

Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşlerinden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Bundan 8-9 ay önce ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı, şimdi birbirlerinin kuyularını kazıyorlar. Bunların siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret.

İKİNCİ ASRIN VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti yalancı çobanla kıyasladı. Erdoğan, 2023 ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini anlattı ve seçimlerin önemini vurguladı. Erdoğan, şehirleri Türkiye Yüzyılı’na uygun şekilde dönüştüreceklerini söyledi. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru yanlış bakmadan her şeye karşı çıkmanın hali yalancı çobana benzer. Ülkemizdeki muhalefetin durumu böyle. Biz kimin ne yaptığına, ne dediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz.

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ilk asrının kalkınma hamlesi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların yolu olarak görüyoruz."

TÜRKİYE YÜZYILINDA ARTIK HER ŞEYİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu savunma sanayi ve teknoloji üzerine kurdu. Erdoğan, son bir yılda hava, kara ve denizde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ve yerli üretimi artırdıklarını belirtti. Erdoğan, silah ihtiyacını kendilerinin karşıladıklarını ve dost ülkelere de sattıklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmaktır. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz."

YERLİ VE MİLLİ PROJELERDE KAAN VURGUSU

Türkiye, savunma sanayiinde yerli ve milli projelerle dünyaya meydan okuyor. Geçen yıl 5,5 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biri olmanın yanı sıra, İHA, SİHA, Akıncı gibi insansız hava araçlarıyla da göz dolduruyor. Son olarak, beşinci nesil savaş uçağı projesi KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye, 2028 yılında bu uçağı Hava Kuvvetleri’ne kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca, Kızıl Elma ve Anka-3 gibi yeni nesil platformlarla da havacılık sanayiinde çığır açmaya hazırlanıyor. Bu başarılar, Türkiye’nin siyasi ve askeri gücünü artırırken, muhalefet partileri ise yerli ve milli vizyondan uzak bir siyaset yürütüyor. Ankara’da bir apartman dairesinden millete seslenmeye çalışan muhalefet liderleri, Türkiye’nin gündemine ve hedeflerine uyum sağlayamıyor.

ENFLASYON MESAJI

Türkiye, 2022 yılında enflasyonla mücadelede zorlu bir süreç yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu yüzde 64,271 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir sorun olduğunu belirterek, çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Erdoğan, vatandaşların taleplerini karşılamaya gayret ettiklerini ve yıl sonuna doğru enflasyonun düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacaklarını ifade etti.

KARŞILAŞILAN ZORLUKLARA RAĞMEN HEDEFLERE ULAŞILACAK

Türkiye, 2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, ekonomik ve siyasi alanda büyük hedefler peşinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) 1,1 trilyon dolara, kişi başına geliri 12 bin 244 dolara, ihracatı ise 226,6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için her alanda çalıştıklarını, bu vatan topraklarını evlatlarına en huzurlu, en güvenli, en müreffeh şekilde teslim etmek için boynunun borcu olduğunu söyledi. Erdoğan, son 10 yılda Türkiye’nin karşılaştığı zorluklara rağmen ayakta kaldığını, bekleyenlerin heveslerinin bir kez daha kursaklarında kalacağını ifade etti.