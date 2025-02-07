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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesinde 201 Bin 580 Konut ve İş Yeri Teslim Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 201 bin 580 konut ve iş yerinin anahtarının hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesinde 201 Bin 580 Konut ve İş Yeri Teslim Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde gerçekleştirilen konut ve iş yeri teslimatlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, "Şimdiye kadar 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektik, anahtarlarını hak sahipleri vatandaşlarımıza teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Depremzede Hak Sahiplerine Destek

Bu açıklama, depremzede hak sahiplerinin hızlı bir şekilde yerleşime kavuşmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara ışık tutuyor. Erdoğan, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmalarının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

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