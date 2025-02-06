Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Bölgesindeki Altyapı Yenileme Projesini Duyurdu

Erdoğan'dan Deprem Bölgesine Müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerine yönelik alınan önlemleri ve yürütülecek projeleri duyurdu. Erdoğan, yaptığı açıklamada deprem sonrası alt yapı çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

11 Bin Kilometre Altyapı Yenileme

Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattının komple yenileneceğini vurgulayan Erdoğan, bu çalışmaların hızla gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdoğan, bu yenileme projeleri ile birlikte bölge halkının yaşam standartlarının artırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Yaşanan felaketlerin ardından devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini ve merkezi yönetim olarak bölgeleri yeniden inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.