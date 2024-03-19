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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu: “Deprem yükünü ülkenin sırtından kaldıracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı olarak bağlanarak konuştu. Depremin, siyasetler üstü bir konu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şehirlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için acele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu: “Deprem yükünü ülkenin sırtından kaldıracağız”

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına bağlayan Erdoğan, depremzedeler için yapılan yardımlardan söz etti. Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile birlikte bugün 30 bin 723 vatandaşa anahtarlarını teslim edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay başında da 46 bin konutun sahipleri ile buluşturulduğunu dile getirdi.

“Hedefimiz 200 bin konut”

Yıl sonuna kadar 200 bin konutu sahipleri ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, 1 buçuk ay içerisinde toplam 76 bin konutun sahiplerine ulaştırıldığını da vurguladı. Deprem için bütçeden 1 trilyon lira civarında kaynak ayrıldığını belirten Cumhurbaşkanı “ülkemizin ve illerimizin üzerindeki deprem yükünü kaldıracağız” şeklinde konuştu.

“Acele etmek zorundayız”

“Deprem, bizim hazırlık yapmamızı beklemiyor" şekliden konuşan Erdoğan, şehirler için acele etmek gerektiğinin altını çizdi. Deprem tehdidini küçümseyenleri milletin düşmanı olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı, depremin siyasetler üstü bir mesele olduğunu ve kesinlikle ihmale gelmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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