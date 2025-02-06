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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Sonrası İyileştirme Çabalarımız Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası inşa çalışmalarının 2 yıldır devam ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Sonrası İyileştirme Çabalarımız Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem İyileştirme Çalışmaları İki Yıldır Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından yürütülen inşa ve iyileştirme çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik" dedi.

İnşa ve İyileştirme Sürecinin Önemi

Erdoğan, bu süreçteki sürekliliğin ve özverinin altını çizerken, devletin ve ilgili kurumların depremzedelerin yaralarını sarma konusunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Böylece, zorlu günlerin geride bırakılması hedefleniyor.

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