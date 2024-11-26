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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Hareket İslam'ı Hedef Alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda dijital hareketin İslam'ı hedef alarak yeni bir yapay din oluşturma çabalarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Hareket İslam'ı Hedef Alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Din Şurası'nda yaptığı konuşmada, dijital hareketin yeryüzündeki tüm semavi dinleri, özellikle de İslam'ı hedef alarak yıpratmaya çalıştığını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda Erdoğan, 13. yüzyıldaki Moğol istilasının İslam dünyasına verdiği zararları anımsatarak, bunun İslam'ın özünü yok edemediğini vurguladı.

İslam'a Yönelik Yoğun Saldırılar

Erdoğan, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ve İslam topraklarına yönelik saldırıların Müslümanları zayıflattığını ancak İslam'ın nurunu söndürmediğini kaydetti. Günümüzde ise İman ve değerlerimize yönelik çok daha planlı ve sinsi saldırıların olduğunu ifade etti. Filistin, Gazze ve Lübnan'daki katliamlara dikkat çeken Erdoğan, küresel ölçekte Müslümanlara ve İslami değerlere karşı gizli düşmanların varlığına işaret etti.

İnternetin Etkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyadaki çocukların geleneksel öğretilerden ziyade siber ortamda büyüdüğünü belirtti. Dijital medya üzerinden yürütülen saldırıların, İslam'ı hedef aldığını ifade eden Erdoğan, dijital tekno kültürü yönetenlerin, kendi yaşam tarzlarını ve fikirlerini yeni nesillere aktardığını söyledi. 'Dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri özellikle de İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir' dedi.

İslam'ın Kardeşlik Ruhu

Erdoğan, dijital saldırılara karşı durma mecburiyetinin altını çizerken, İslam'ın coğrafyamızdaki her milletin ve ırkın çimentosu olduğunu vurguladı. Geçmişteki bölücülük ve ırkçılığın, Müslümanlar arasındaki birlikteliği tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, İslami kimliğin, farklılıkları bir arada tutan ortak değerlerin kaynağı olduğunu ifade etti.

İman ve Değerlerimizi Koruma Zamanı

Erdoğan, gençlerin zihnini bulandırmayı amaçlayan dijital saldırılara karşı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. 'İslam varsa, Türk vardır. İslam varsa, Kürt vardır, Arap vardır' diyerek birlikte olmanın ve kardeşliğin önemini yineledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bu tehditlere karşı gerekli önlemleri alacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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