Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'dan Ayrıldı: Zirve Sonrası Türkiye'ye Hareket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'daki İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye döndü. Uğurlama Hamad Havalimanı'nda yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'dan Ayrıldı: Zirve Sonrası Türkiye'ye Hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

Uğurlama Hamad Havalimanı'nda Gerçekleşti

Erdoğan, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve elçilik personeli tarafından uğurlandı.

Heyette Kimler Vardı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edenler arasında Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan yer aldı. Heyet birlikte Türkiye'ye hareket etti.

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İİT-Arap Birliği Zirvesesi Doha'da: İsrail'in Katar Saldırısı Kınandı
2
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
3
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
4
Almanya'da Akademisyenler İsrail Tartışmasında Otosansür Uyguluyor
5
Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı
6
Mardin 2. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Karen Attiah, Charlie Kirk paylaşımları nedeniyle Washington Post'tan kovuldu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü