Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'dan Ayrıldı: Zirve Sonrası Türkiye'ye Hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

Uğurlama Hamad Havalimanı'nda Gerçekleşti

Erdoğan, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve elçilik personeli tarafından uğurlandı.

Heyette Kimler Vardı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edenler arasında Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan yer aldı. Heyet birlikte Türkiye'ye hareket etti.