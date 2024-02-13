Bist 100
9.184,63 0%
DOLAR
30,72 0,03%
EURO
33,11 -0,04%
ALTIN
2.001,02 0,3%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Erdoğan için Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

Dünya Hükümetler Zirvesi'ne (WBS) iştirak edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, Dubai’de bulunan Burc Halife'de Türk Bayrağı gösterimi yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Erdoğan için Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer ilgililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda ağırladı.

BAE'ye gelen heyette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" konulu Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ana konuşmayı yapacak. Zirve, farklı ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını buluşturacak. Erdoğan, zirve kapsamında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere diğer ülke liderleriyle de görüşecek.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ İÇİN BAE'NİN SEMBOL BİNASI BURC HALİFE'YE TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

"Dünya Hükümetler Zirvesi"ne onur konuğu olarak katılmak için BAE'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai şehrinde zirveye iştirak edecek. Erdoğan'ın zirvede yer alması sebebiyle Dubai şehrinde BAE'nin simgesi ve dünyanın en yüksek binası olan Burc Halife'de Türk bayrağı gösterildi. 

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" başlığı altında gerçekleştirilen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi", 25'ten fazla ülke liderinin katılımıyla dün başlamıştı. Zirve, 14 Şubat'a dek devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek! PTT'nin indirim kampanyası başladı

6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek! PTT'nin indirim kampanyası başladı

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Savunma Bakanı Austin yoğun bakımda tedavi altına alındı
2
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
3
FETÖ sanığı eski albaya 6 yıl hapis cezası
4
Mercek-11 operasyonları ile 74 ilde 1124 gözaltı
5
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var
6
Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi!
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Erdoğan için Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

Renault utanmasa bu modeli bedavaya satacak! Ağızları açık bırakan kampanya için son tarih...

Seçimlere ramak kala 3'ten düşen faiz imkanı verildi! Hesaplar tek tek şekillendi

Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek! PTT'nin indirim kampanyası başladı

Survivor All Star'a eski şampiyon geliyor! İşte şimdi tüm dengeler değişecek