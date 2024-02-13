Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Erdoğan için Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı

BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer ilgililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda ağırladı.

BAE'ye gelen heyette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" konulu Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ana konuşmayı yapacak. Zirve, farklı ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu, medya temsilcileri ve iş insanlarını buluşturacak. Erdoğan, zirve kapsamında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan başta olmak üzere diğer ülke liderleriyle de görüşecek.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ İÇİN BAE'NİN SEMBOL BİNASI BURC HALİFE'YE TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

"Dünya Hükümetler Zirvesi"ne onur konuğu olarak katılmak için BAE'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai şehrinde zirveye iştirak edecek. Erdoğan'ın zirvede yer alması sebebiyle Dubai şehrinde BAE'nin simgesi ve dünyanın en yüksek binası olan Burc Halife'de Türk bayrağı gösterildi.

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" başlığı altında gerçekleştirilen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi", 25'ten fazla ülke liderinin katılımıyla dün başlamıştı. Zirve, 14 Şubat'a dek devam edecek.