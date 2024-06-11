Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’yı kabul etti. Bu önemli görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.



Bu görüşme, Türkiye’nin küresel finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak görülüyor. Dünya Bankası Başkanı Banga’nın ziyareti, Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve küresel ekonomik konulara dair önemli bir diyalog fırsatı sunuyor.

Görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.