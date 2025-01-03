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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Büyümesini Açıkladı: 17 Çeyrek Kesintisiz Büyüme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'teki büyüme rakamlarını açıkladı ve ekonominin 17 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Büyümesini Açıkladı: 17 Çeyrek Kesintisiz Büyüme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekonomi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 2,1 oranındaki büyüme ile ekonominin durdurak bilmeden 17 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümekte olduğunu duyurdu.

Büyümenin Önemi

Bu açıklama, Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, sürekleyen büyüme ivmesinin ülke ekonomisine olan güveni artıracağını belirtiyor.

Gelecek Vizyonu

Erdoğan, bu büyüme sürecinin devam edeceğine ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmada kararlı adımlarla ilerleyeceğine vurgu yaptı. Önümüzdeki dönemlerde de benzer büyüme oranları bekleniyor.

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