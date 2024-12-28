Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi Programımıza Güvenimiz Tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi programlarına olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti. 2024'te gerçekleşecek seçimlere ve bölgede yaşanan krizlere aldırış etmeden, belirledikleri hedeflere önemli ölçüde ulaştıklarını ifade etti.

Ekonomi Vurgusu ve Hedefler

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, ülkenin ekonomik yolu açısından önemli bir dönemeçte olduklarını ve tüm zorluklara rağmen ekonomik istikrarı sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Belirlenen ekonomik hedeflere ulaşmada kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.