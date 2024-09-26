Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomide İyimser Beklentilerini Paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada Türkiye ekonomisinin zor dönemlerini geride bıraktığını vurguladı. Erdoğan, "Uyguladığımız ekonomik programın başarısını artık yalnızca biz değil, uluslararası kuruluşlar da kabul ediyor," dedi.

Uluslararası Kuruluşların Rolü

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik durumunun iyileşmesi yönünde atılan adımların, global piyasalardaki etkilerle de desteklendiğini belirtti. Bu durumun, yalnızca yerel değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de fark yaratacağını ifade etti.

Avantajların Ortaya Çıkması

Bunun yanında, Cumhurbaşkanı, uygulanan politikaların getirdiği avantajların kısa sürede daha belirgin hale geleceğini öngördüğünü dile getirdi.