Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Proaktif Yaklaşımla İhtiyaç Duyulan Tedbirler Alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ekonomide proaktif ve esnek tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Proaktif Yaklaşımla İhtiyaç Duyulan Tedbirler Alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın Ardından Milletle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Ekonomik istikrarı korumak adına proaktif ve esnek bir yaklaşım sergileyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişi için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir" ifadelerini kullandı.

Ekonomik Dalgalanmalara Dikkat Çekti

Erdoğan, CHP'nin yolsuzluk operasyonuna tepkisinin, ekonomide temelsiz dalgalanmalara yol açtığını belirtti. Yapılan illüzyonun kısa sürede anlaşılacağını vurgulayan Erdoğan, yapılan her adımın gereken önlemler doğrultusunda atıldığını ifade etti.

Yeni Ekonomik Programın Başarıları

Erdoğan, iki yıldır uyguladıkları yeni ekonomik program sayesinde elde ettikleri başarıları nasıl sürdüreceklerini şöyle açıkladı:

"Bu program ile birlikte tarihi seviyelerde düşük cari açık ve işsizlik oranlarına ulaştık. Mali disiplini güçlendirdik ve enflasyonu kontrol altına aldık. Merkez Bankamızın rezervlerini güçlendirdik. 6 Şubat depremlerinin yaralarını da hızla sarmaya başladık. Bu başarılar büyük bir emekle elde edildi."

Öncelik Makro Finansal İstikrar

Erdoğan, son piyasa dalgalanmasının başarıyla yönetildiğini belirterek, önceliklerinin makro finansal istikrarı korumak olduğuna dikkat çekti. Ekonomi programı doğrultusunda gereken her adımın vakit kaybetmeden atıldığını dile getiren Erdoğan, bu sürecin devam edeceğini vurguladı.

Tahmin Edilmeyen Komplolara Karşı Duruş

Erdoğan, bazı kişilerin şahsi menfaatleri için ülkeyi riske atma çabalarına boyun eğmeyeceklerinin altını çizerken, Türkiye'nin geçmişte zorluklarla dolu bir süreçten geçtiğini ve her seferinde başarıyla çıktığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Erdoğan, “İçeride ve dışarıda herkes, Türkiye'nin hedeflerinden kopan bir ülke olmadığını görmüştür”

Konuşmasını, “Türkiye'yi demokrasi ve altyapısıyla Cumhuriyetimizin yeni asrına hazırlama şerefi bize nasip oldu”

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